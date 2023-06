Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 48,62 EUR abwärts.

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 48,62 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 48,62 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.313 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 49,29 EUR markierte der Titel am 23.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,05 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 46,15 EUR.

Covestro gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.743,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 4.683,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 01.08.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,979 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Hot Stocks heute: Notenbanken agieren - Einschätzung zu Covestro

Jefferies-Analyst: Womöglich zu hohe Markterwartungen an Covestro, Evonik, Yara und OCI

Covestro-Aktie reagiert positiv: Covestro hat wohl das Milliarden-Übernahmeangebot aus Abu Dhabi abgelehnt