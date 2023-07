Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,99 EUR.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 48,99 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 48,84 EUR. Mit einem Wert von 49,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 37.695 Aktien.

Am 18.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 3,53 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,50 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,14 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR im Vergleich zu 4.683,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Covestro am 01.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,815 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie steigt: Covestro lässt sich bei Adnoc-Offerte offenbar von Goldman Sachs beraten

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Covestro abgeworfen

Covestro-Aktie schwächer: Abu-Dhabischer Ölkonzern Adnoc erhöht Angebot für Covestro