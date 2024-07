Covestro Aktie News: Covestro am Freitagvormittag gesucht

So bewegt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 54,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 54,70 EUR zu. Bei 54,76 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.261 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 55,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,57 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,52 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,223 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 30.04.2024 vor. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,51 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,825 EUR in den Büchern stehen haben wird.

