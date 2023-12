Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag im Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 53,10 EUR.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:41 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 53,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 52,98 EUR. Bei 53,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 514.570 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Gewinne von 3,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 33,88 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00 EUR an.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Covestro die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,608 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

