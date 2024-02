Covestro Aktie News: Covestro zieht am Mittag an

Covestro im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 50,20 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 50,20 EUR zu. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 50,28 EUR. Bei 49,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 60.451 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 8,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 42,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,008 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,22 EUR je Covestro-Aktie aus.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,648 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt zum Start zu

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen