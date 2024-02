Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 50,20 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 15:51 Uhr 0,2 Prozent. Bei 50,52 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 143.602 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 8,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 42,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,008 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,22 EUR.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.618,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Covestro-Aktie.

