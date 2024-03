Covestro Aktie News: Covestro verbilligt sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 49,77 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 49,77 EUR. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 49,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.581 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,75 EUR. Dieser Wert wurde am 14.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 28,17 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,50 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,67 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 3.568,00 EUR, gegenüber 3.964,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,99 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,785 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

