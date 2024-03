Covestro Aktie News: Covestro fällt am Mittwochvormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 49,83 EUR ab.

Die Covestro-Aktie musste um 09:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 49,83 EUR abwärts. Die Covestro-Aktie sank bis auf 49,83 EUR. Mit einem Wert von 49,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.466 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,75 EUR. Dieser Wert wurde am 14.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 39,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,320 EUR belaufen. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 53,50 EUR.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -4,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.964,00 EUR erwirtschaftet worden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,785 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester