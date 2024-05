Covestro Aktie News: Covestro schiebt sich am Montagmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 49,38 EUR.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 49,38 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,48 EUR aus. Bei 48,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 102.005 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 35,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,331 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,13 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 30.04.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3,51 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,896 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende stärker

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start fester