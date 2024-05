Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich Covestro

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 49,35 EUR zu.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 49,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 49,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 156.527 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 35,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 27,34 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,331 EUR belaufen. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 53,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.04.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,896 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

