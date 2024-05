Covestro Aktie News: Covestro reagiert am Vormittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Covestro zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 49,02 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 49,02 EUR zu. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,09 EUR aus. Bei 48,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 5.721 Stück.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,86 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 26,85 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,331 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 53,13 EUR.

Am 30.04.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3,51 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,896 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

