Covestro Aktie News: Covestro schiebt sich am Dienstagmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 49,89 EUR.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 49,89 EUR. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 50,08 EUR. Bei 49,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 276.555 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,08 EUR an. Gewinne von 0,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 44,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,05 EUR je Covestro-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 28.04.2023 vor. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.743,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.683,00 EUR umgesetzt worden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2023 0,979 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

