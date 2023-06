Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 49,83 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 49,83 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 50,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 517.611 Covestro-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.06.2023 auf bis zu 50,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 27,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 79,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,05 EUR.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.743,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.683,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,07 Prozent verringert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 01.08.2023 gerechnet. Am 25.07.2024 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,979 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Hot Stocks heute: Notenbanken agieren - Einschätzung zu Covestro

Jefferies-Analyst: Womöglich zu hohe Markterwartungen an Covestro, Evonik, Yara und OCI

Covestro-Aktie reagiert positiv: Covestro hat wohl das Milliarden-Übernahmeangebot aus Abu Dhabi abgelehnt