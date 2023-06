Covestro Aktie News: Covestro zieht am Dienstagvormittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 49,94 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 49,94 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,00 EUR. Mit einem Wert von 49,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.177 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 23.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,29 EUR an. 1,30 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 80,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,05 EUR für die Covestro-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 28.04.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 2,15 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.743,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.683,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 01.08.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,979 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

