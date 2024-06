Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagmittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 54,02 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 54,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 53,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,14 EUR. Bisher wurden heute 171.447 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 26.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Am 05.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,98 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,273 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,13 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,51 Mrd. EUR, gegenüber 3,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,22 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,811 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

