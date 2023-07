Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit Abschlägen

Kurs der Covestro

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 49,52 EUR.

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 49,52 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 49,07 EUR. Bei 49,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 164.637 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.07.2023 erreicht. Gewinne von 2,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 44,08 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,33 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 28.04.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,07 Prozent auf 3.743,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.683,00 EUR gelegen.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,802 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

