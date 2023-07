Covestro Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Covestro

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 49,10 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 49,10 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 49,03 EUR. Bei 49,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 312.407 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 50,72 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 3,30 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 77,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 48,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 28.04.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 2,15 EUR je Aktie generiert. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.743,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.683,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Covestro am 01.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Covestro.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,802 EUR je Covestro-Aktie.

