Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Covestro

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 49,13 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 49,13 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 49,11 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.459 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,72 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,24 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 43,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 28.04.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,07 Prozent auf 3.743,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.683,00 EUR gelegen.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,815 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie steigt: Covestro lässt sich bei Adnoc-Offerte offenbar von Goldman Sachs beraten

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Covestro abgeworfen

Covestro-Aktie schwächer: Abu-Dhabischer Ölkonzern Adnoc erhöht Angebot für Covestro