Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 50,92 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 51,26 EUR. Bei 50,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 142.342 Covestro-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2023 auf bis zu 54,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,21 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 27,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 45,62 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,44 EUR.

Covestro veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 1,04 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 3.720,00 EUR, gegenüber 4.703,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,90 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,115 EUR fest.

