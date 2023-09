Covestro Aktie News: Covestro zieht am Nachmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Covestro zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 50,72 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 50,72 EUR. Die Covestro-Aktie legte bis auf 51,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 250.408 Covestro-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,08 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 6,62 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 83,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,44 EUR an.

Am 01.08.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,04 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,90 Prozent zurück. Hier wurden 3.720,00 EUR gegenüber 4.703,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,115 EUR je Covestro-Aktie.

