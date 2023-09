Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Vormittag ins Plus

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 50,78 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 09:04 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 50,82 EUR. Bei 50,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 17.573 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 83,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,44 EUR je Covestro-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 01.08.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.703,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 24.10.2024 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,02 EUR je Aktie belaufen.

