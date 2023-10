Covestro Aktie News: Covestro verbilligt sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 47,66 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 47,66 EUR. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,83 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.244.216 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 32,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 01.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.720,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

2023 dürfte Covestro einen Verlust von -0,245 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

