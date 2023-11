Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Montagnachmittag südwärts

Covestro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 48,41 EUR.

Die Covestro-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 48,41 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 48,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,83 EUR. Zuletzt wechselten 153.022 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,08 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 11,71 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,11 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 27,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.568,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 4.618,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,508 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

