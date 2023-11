Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Montagvormittag ins Minus

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 48,56 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 48,56 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 48,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,83 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.754 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 10,21 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2023 Kursverluste bis auf 35,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 27,70 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 27.10.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 4.618,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 vorlegen. Covestro dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,510 EUR ausweisen wird.

