Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 52,84 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 52,84 EUR abwärts. Bei 52,84 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.972 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 3,40 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2023 Kursverluste bis auf 35,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,55 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 EUR.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 3.568,00 EUR, gegenüber 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,74 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,608 EUR je Covestro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Covestro von vor 5 Jahren verdient

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsstart leichter