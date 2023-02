Covestro Aktie News: Covestro am Mittag auf grünem Terrain

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 41,10 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,24 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,87 EUR. Bisher wurden via XETRA 174.889 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.03.2022 markierte das Papier bei 50,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (27,69 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,10 EUR.

Am 25.10.2022 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.618,00 EUR im Vergleich zu 4.302,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 02.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

