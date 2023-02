Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag in Grün

Die Aktie notierte um 04:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 41,56 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 41,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,87 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 405.960 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2022 bei 50,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 17,18 Prozent Luft nach oben. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 50,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,10 EUR an.

Am 25.10.2022 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Covestro mit 2,44 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent auf 4.618,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.302,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Covestro die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,06 EUR je Covestro-Aktie.

