Covestro Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Covestro

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 49,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 49,68 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 49,39 EUR. Bei 50,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.700 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 10,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,11 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 41,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,008 EUR je Covestro-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,22 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,74 Prozent zurück. Hier wurden 3.568,00 EUR gegenüber 4.618,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 06.05.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,648 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels stärker

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt zum Start zu