Covestro Aktie News: Covestro gibt am Mittwochnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 49,59 EUR.

Die Covestro-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 49,59 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 49,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 101.035 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,008 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,22 EUR an.

Am 27.10.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 4.618,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,648 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

