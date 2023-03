Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 36,88 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 37,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 36,62 EUR. Bei 37,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 315.945 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 25,54 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Mit Abgaben von 33,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,35 EUR je Covestro-Aktie aus.

Covestro ließ sich am 02.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -4,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 1,58 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.964,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 28.04.2023 gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 25.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,842 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro