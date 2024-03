Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Mittag freundlich

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 50,40 EUR.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 50,40 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,52 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,46 EUR. Zuletzt wechselten 63.940 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,53 Prozent. Am 14.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 29,07 Prozent Luft nach unten.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,320 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,50 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 27.10.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von -4,67 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.964,00 EUR umgesetzt worden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,785 EUR fest.

