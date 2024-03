Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Donnerstagvormittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 50,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 50,32 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 50,52 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.059 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 8,70 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 35,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 40,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,320 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 53,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro -4,67 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,99 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.964,00 EUR gelegen.

Die Covestro-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 06.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,785 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester