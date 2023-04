Covestro Aktie News: Covestro am Freitagvormittag stark gefragt

Aktien in diesem Artikel Covestro 39,76 EUR

Das Papier von Covestro konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 38,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 38,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 76.713 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2022 erreicht. Gewinne von 13,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 39,33 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,55 EUR an.

Am 02.03.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -4,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 1,58 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.964,00 EUR – das entspricht einem Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.338,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,751 EUR je Aktie aus.

