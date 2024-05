Covestro Aktie News: Covestro verteidigt am Vormittag Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 49,75 EUR.

Die Covestro-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 49,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 49,85 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 49,65 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,65 EUR. Zuletzt wechselten 3.988 Covestro-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 35,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,330 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.04.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Covestro.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,896 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

