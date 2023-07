Covestro im Fokus

Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

28.07.23 16:09 Uhr

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 49,20 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 49,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 49,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 314.691 Covestro-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 50,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,09 Prozent. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,33 EUR. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 28.04.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR gegenüber 2,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.683,00 EUR erwirtschaftet worden. Die Covestro-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,802 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie Covestro-Aktie steigt: Covestro lässt sich bei Adnoc-Offerte offenbar von Goldman Sachs beraten DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Covestro abgeworfen Covestro-Aktie schwächer: Abu-Dhabischer Ölkonzern Adnoc erhöht Angebot für Covestro

