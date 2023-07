Covestro Aktie News: Covestro verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

So entwickelt sich Covestro

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 49,09 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Covestro-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 49,09 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 49,32 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,92 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.975 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2023 markierte das Papier bei 50,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,32 Prozent. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,33 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 28.04.2023. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,07 Prozent auf 3.743,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.683,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,802 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

