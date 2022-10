Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit Verlusten

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 34,96 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 34,37 EUR. Bei 34,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 175.654 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 40,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 26,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,36 EUR an.

Am 25.10.2022 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.956,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.618,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Covestro am 02.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 20.02.2024 dürfte Covestro die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2022 2,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

