Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 48,18 EUR nach.

Die Covestro-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 48,18 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,89 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.322 Covestro-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2023 auf bis zu 54,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 10,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,75 EUR.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR im Vergleich zu 4.618,00 EUR im Vorjahresquartal.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,508 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

