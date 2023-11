Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit Verlusten

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Heute im Fokus

Londoner Wettbewerbsbehörde vorerst gegen Figma-Übernahme durch Adobe. Michelin baut über 1.500 Jobs ab. Disneys "Wish" enttäuscht mit Kino-Einspielergebnis am Thanksgiving-Wochenende. Wohnungswirtschaft und Vodafone beschließen Glasfaser-Kooperation. Novartis erhöht am Investorentag mittelfristiges Umsatzziel. Jefferies stuft Infineon auf 'Buy' hoch.