Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag nahe Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Covestro. Mit einem Wert von 53,00 EUR bewegte sich die Covestro-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 53,00 EUR zeigte sich die Covestro-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 53,12 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 52,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,12 EUR. Zuletzt wechselten 4.012 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 33,75 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 EUR.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.568,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,608 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

