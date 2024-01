Covestro Aktie News: Covestro am Montagmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Covestro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 48,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 48,50 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 48,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,00 EUR. Zuletzt wechselten 122.227 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 12,78 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,22 EUR aus.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,648 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

