Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 48,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 48,86 EUR. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 48,33 EUR. Bei 49,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 230.326 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 11,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 52,22 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,648 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

