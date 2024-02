Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 49,94 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 49,94 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,68 EUR zu. Bei 49,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 235.375 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Bei 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 42,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,009 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 52,22 EUR angegeben.

Am 27.10.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.618,00 EUR gelegen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.02.2024 gerechnet. Covestro dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,655 EUR je Covestro-Aktie.

