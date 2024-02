Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 50,44 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 50,44 EUR zu. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 50,68 EUR zu. Mit einem Wert von 49,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 364.309 Covestro-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,45 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,39 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,009 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,22 EUR an.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,74 Prozent verringert.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,655 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

