Covestro Aktie News: Covestro legt am Donnerstagvormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Covestro. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 50,12 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 50,12 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 50,18 EUR. Mit einem Wert von 49,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.198 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Mit einem Kursverlust von 29,95 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,008 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 27.10.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.568,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,648 EUR je Covestro-Aktie stehen.

