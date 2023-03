Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag fester

Um 11:48 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 37,46 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 37,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 248.780 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,53 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 35,28 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 45,35 EUR.

Covestro ließ sich am 02.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -4,67 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,58 EUR je Aktie erzielt worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.964,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.338,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Covestro die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 0,842 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

