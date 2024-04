Covestro Aktie News: Covestro am Montagvormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,16 EUR zu.

Um 09:04 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 48,16 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 48,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.871 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 54,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,58 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,86 EUR ab. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 34,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,347 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,50 EUR an.

Am 27.10.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,57 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Am 06.05.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,728 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

