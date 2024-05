Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Covestro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 49,14 EUR ab.

Die Covestro-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 49,14 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 49,14 EUR. Bei 49,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.308 Covestro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. 11,31 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,86 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 27,02 Prozent wieder erreichen.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,330 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,13 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 30.04.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3,51 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 vorlegen. Covestro dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,896 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

