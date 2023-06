Covestro Aktie News: Covestro verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 47,14 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 47,14 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 46,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 600.131 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 27.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,10 EUR an. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 6,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,26 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,05 EUR.

Am 28.04.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.743,00 EUR – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.683,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Covestro die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,979 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Hot Stocks heute: Notenbanken agieren - Einschätzung zu Covestro

Jefferies-Analyst: Womöglich zu hohe Markterwartungen an Covestro, Evonik, Yara und OCI

Covestro-Aktie reagiert positiv: Covestro hat wohl das Milliarden-Übernahmeangebot aus Abu Dhabi abgelehnt