Covestro Aktie News: Covestro am Mittag freundlich

Die Aktie von Covestro zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 48,75 EUR.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 48,75 EUR. Die Covestro-Aktie legte bis auf 48,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 48,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 105.778 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 50,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 4,04 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 76,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 01.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,90 Prozent zurück. Hier wurden 3.720,00 EUR gegenüber 4.703,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,287 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

